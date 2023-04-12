Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:15, 12 апреля 2023Интернет и СМИ

Для пользователей «ВКонтакте» открыли выставку

VK открывает выставку современного цифрового искусства

 Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Для всех пользователей «ВКонтакте» открылась онлайн-выставка современного цифрового искусства VK «Сверхновые», приуроченная ко Дню космонавтики. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На виртуальную экспозицию попали 23 работы, их можно бесплатно увидеть в специальном сервисе «Сверхновые» на странице сообщества «VK Праздники». Среди тем произведений — сигналы из далеких галактик, переосмысление космических кораблей, изображения космических порталов, путешествия по Вселенной, гипотезы о внешнем виде инопланетных существ и многое другое.

«За последние десять лет современное искусство в России активно развивается, в том числе благодаря авторам и институциям, которые системно вкладывают в это развитие свой ресурс и экспертизу. В мировом контексте мы не отстаем: у нас есть музеи современного искусства, ярмарки, галереи, коллекционеры и меценаты, много молодых и талантливых художников появляется ежегодно. На выставке "Сверхновые" можно увидеть молодых авторов, которые будут выставлены вместе с уже известными. Такое возможно только благодаря открытости проекта», — отметила куратор выставки Сабина Чагина.

Жюри оценивало работы российских современных художников в течение трех недель. Всего в рамках конкурса поступило более 350 заявок, в том числе произведения, созданные в форматах пиксель-арта, видеографики, цифровой фотографии, картины, нарисованные красками и доработанные с помощью компьютерных редакторов. Главные принципы, которыми руководствовались эксперты при оценке, — оригинальность, новаторство, художественная индивидуальность, владение современными инструментами цифрового искусства.

В состав экспертного жюри вошли художник Миша Most, его коллега Аристарх Чернышев, креативный директор студии Radugadesign и куратор открытой креативной платформы «Простор» от VK Иван Нефедкин; художник, куратор, преподаватель направления экранных искусств Школы дизайна НИУ ВШЭ Кирилл Преображенский; руководитель направления по работе с сообществами в сфере культуры и искусства VK Александра Звездина.

Подать заявку на участие в выставке мог любой желающий: чтобы пройти конкурсный отбор, произведения должны были быть созданы с помощью цифровых технологий и соответствовать космической тематике.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
США подтвердили присутствие американских спецназовцев на Украине
Пригожин прокомментировал видео с казнью украинского военного
Журналист Херш рассказал об алгоритме действий бригад США в Европе
Россиянин поругался с соседкой, облаял ее собаку и получил штраф
«Одноклассники» выпустили особенную онлайн-программу
«Москвич» пообещал выпустить полностью российский электрокар
В Госдуме прокомментировали проверку Пугачевой на предмет финансирования ВСУ
Россиянам раскрыли стоимость VIP-отдыха на Алтае
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в море
У берегов Китая зафиксировали рекордный подъем уровня моря
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.