Для пользователей «ВКонтакте» открыли выставку

VK открывает выставку современного цифрового искусства

Для всех пользователей «ВКонтакте» открылась онлайн-выставка современного цифрового искусства VK «Сверхновые», приуроченная ко Дню космонавтики. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На виртуальную экспозицию попали 23 работы, их можно бесплатно увидеть в специальном сервисе «Сверхновые» на странице сообщества «VK Праздники». Среди тем произведений — сигналы из далеких галактик, переосмысление космических кораблей, изображения космических порталов, путешествия по Вселенной, гипотезы о внешнем виде инопланетных существ и многое другое.

«За последние десять лет современное искусство в России активно развивается, в том числе благодаря авторам и институциям, которые системно вкладывают в это развитие свой ресурс и экспертизу. В мировом контексте мы не отстаем: у нас есть музеи современного искусства, ярмарки, галереи, коллекционеры и меценаты, много молодых и талантливых художников появляется ежегодно. На выставке "Сверхновые" можно увидеть молодых авторов, которые будут выставлены вместе с уже известными. Такое возможно только благодаря открытости проекта», — отметила куратор выставки Сабина Чагина.

Жюри оценивало работы российских современных художников в течение трех недель. Всего в рамках конкурса поступило более 350 заявок, в том числе произведения, созданные в форматах пиксель-арта, видеографики, цифровой фотографии, картины, нарисованные красками и доработанные с помощью компьютерных редакторов. Главные принципы, которыми руководствовались эксперты при оценке, — оригинальность, новаторство, художественная индивидуальность, владение современными инструментами цифрового искусства.

В состав экспертного жюри вошли художник Миша Most, его коллега Аристарх Чернышев, креативный директор студии Radugadesign и куратор открытой креативной платформы «Простор» от VK Иван Нефедкин; художник, куратор, преподаватель направления экранных искусств Школы дизайна НИУ ВШЭ Кирилл Преображенский; руководитель направления по работе с сообществами в сфере культуры и искусства VK Александра Звездина.

Подать заявку на участие в выставке мог любой желающий: чтобы пройти конкурсный отбор, произведения должны были быть созданы с помощью цифровых технологий и соответствовать космической тематике.

