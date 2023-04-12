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10:12, 12 апреля 2023Мир

Сербия отреагировала на сообщения о военных поставках Украине

Министр обороны Сербии Вучевич опроверг информацию о военных поставках Украине

Кадр: KCNS / YouTube

Министр обороны Сербии Милош Вучевич отреагировал на сообщения о военных поставках Украине, передает РИА Новости.

«В который раз опубликована ложь, что Сербия продает оружие Украине», — сказал он.

Глава ведомства опроверг подобные заявления и назвал распространение такой информации попыткой дестабилизировать Сербию и вовлечь ее в конфликт, в котором она не хочет участвовать.

Ранее Белград заподозрили в желании поставить оружие Украине, об этом якобы говорится в секретных документах Пентагона. В частности, в файле Сербия числилась в категории стран с «наличием политической воли» к поставкам летальных вооружений в будущем.

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Анастасия Заикина
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