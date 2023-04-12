Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
20:47, 12 апреля 2023Экономика

Всемирный банк выделит Украине еще 200 миллионов долларов

Всемирный банк выделит Украине еще $200 миллионов на ремонт энергетической инфраструктуры

Фото: Violeta Santos / Reuters

Всемирный банк выделит Украине еще 200 миллионов долларов, дополнительный пакет помощи направят на ремонт энергетической инфраструктуры страны. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает Reuters.

«Всемирный банк в среду заявил, что выделит 200 миллионов долларов на ремонт энергетической и тепловой инфраструктуры Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства будут предоставлены на восстановление переходных трансформаторов, мобильных тепловых котлов и другого аварийно-критического оборудования. При этом партнеры предоставят еще 300 миллионов долларов дополнительного финансирования по мере расширения проекта.

Ранее министерство финансов Украины сообщило о получении миллиардного гранта от США. Ведомство уточнило, что размер американской субсидии составил 1,25 миллиарда долларов. Деньги планируется направить на обеспечение частичного возмещения расходов госбюджета, в частности на выплату пенсий, поддержку программ государственной помощи и зарплаты сотрудникам государственных органов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Российский истребитель перехватил самолет ВМС Германии у границ
США выразили обеспокоенность тесными связями Венгрии с Россией
Эпохе ископаемого топлива в мире предрекли конец
В Госдуме оценили идею разблокировки Twitter
Определены округа Москвы с самой доступной вторичной недвижимостью
Два футболиста «Баварии» подрались в раздевалке после поражения в Лиге чемпионов
Украина попросила Испанию о поставках зенитных систем
ЦСКА стал вторым финалистом Кубка Гагарина
МИД России рекомендовал россиянам быть осторожными при планировании путешествий
Захарова прокомментировала призывы США к своим гражданам покинуть Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.