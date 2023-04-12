В Китае оценили реакцию США на заявление Макрона о будущем Европы

Global Times: заявление Макрона о независимости ЕС от США возмутило Вашингтон

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о стремлении к независимости Европы от США возмутило Вашингтон. Реакцию Соединенных штатов на слова французского лидера оценили журналисты китайского издания Global Times.

«Нормальные люди не должны считать новостью акцент французского лидера на защите европейских интересов. Но очень многие в США и на Западе ведут себя так, будто он наступил им на хвост, и выражают недовольство и даже возмущение», — отмечается в публикации.

По мнению китайских обозревателей, Белый дом хочет контролировать Брюссель, поэтому упор президента Франции на европейскую стратегическую автономию в Вашингтоне расценили как предательство.

Авторы материала выразили мнение, что Вашингтон считает Евросоюз своим подручным, и когда США хотят действий Брюсселя против России, Европа «вынуждена идти на линию огня». «Когда американцам нужно, чтобы Европа помогала им сдерживать Китай, континент обязан следовать за ними», — заключили журналисты.

Ранее Макрон в беседе с изданием Les Echos заявил, что Евросоюз должен стремиться к большей независимости в оборонной промышленности, чтобы не ориентироваться лишний раз на остальных партнеров «в критических вопросах»

Кроме того, французский лидер отметил, что в последние годы Европа стала больше зависеть от США. При этом она должна уже давно усиливать свою автономию и не зависеть от экстерриториальности доллара.