В Амурской области пройдет первый фестиваль куриных крылышек

В Благовещенске пройдет первый в Амурской области фестиваль куриных крылышек

В Благовещенске с 17 по 30 апреля пройдет первый в Амурской области фестиваль куриных крылышек «На крыле». Об этом сообщает издание «Амурская служба новостей».

Фестиваль организовала Амурская федерация рестораторов и отельеров. В нем примут участие более 20 организаций общественного питания из Благовещенска и Свободного. В течение двух недель гости смогут попробовать фестивальные блюда — каждое заведение представит авторские блюда от шеф-повара из куриных крылышек.

«Планируется, что цены на фестивальное меню будут невысокие, чтобы как можно больше гостей могли попробовать блюда. Возможно, в ресторанах будут проходить даже гала-ужины в рамках фестиваля. Вся информация о том, где и какие необычные блюда из куриных крылышек можно отведать, будет появляться в телеграм-канале фестиваля», — рассказала директор Амурской федерации рестораторов и отельеров Татьяна Гудзовская.

Организаторы также придумали активность для посетителей — они получат флаеры для отметок о посещении ресторана-участника фестиваля. Те, кто наберут четыре и более отметок, смогут поучаствовать в беспроигрышной лотерее. Главный приз — 10 килограммов куриных крыльев.

В перспективе планируются другие гастрономические мероприятия, на которых будет представлена продукция Амурской области — дикоросы, дичь, мкестная речная рыба, соя, продукты ее переработки, а также китайская кухня, оказывающая большое влияние на гастрономическую культуру Приамурья.

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