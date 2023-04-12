Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:42, 12 апреля 2023Ценности

Ксения Собчак снялась в откровенной рекламе и вызвала споры в сети

Телеведущая Ксения Собчак в красном платье снялась в откровенной рекламе цветов

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Российская телеведущая Ксения Собчак снялась в откровенной рекламе цветов и вызвала споры в сети. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах знаменитость позировала, сидя на витрине магазина в длинном красном платье без рукавов и остроносых туфлях на шпильках в тон. При этом она закидывала руки за голову, приподнимала подол наряда и гладила себя цветком.

Данный ролик вызвал у зрителей противоречивые эмоции, которыми они поделились в комментариях. «Крабовая палочка давит из себя эротику», «Ксюха и эротика как две параллельные прямые — не пересекаются», «Антисекс», «Ксения в "квартале красных фонарей" себя продает», «Как это развидеть?», «Уродство», «Почему в вашем исполнении все фото и видео такого рода смотрятся адово?», «Классно получилось», «Стильно, круто, элегантно», «Это какой-то огонь огненный», «Шикарная!», «Ксюша, ты супер!», «Шикарнейшая и очень сексуальная», «Лучшая», — заявили пользователи сети.

Ранее популярный российский блогер и стилист Гоша Карцев назвал хамкой Ксению Собчак, с которой ему в прошлом доводилось работать. «Ксения Собчак, она не капризная, это по-другому. Она просто... хамка», — заявил он. Блогер уточнил, что работал с телеведущей в период между ее участием в реалити-шоу «Блондинка в шоколаде» и президентской кампанией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
В Минцифры раскрыли детали закона о воинском учете. Когда запустят реестр призывников и как обжаловать повестку?
Стоматолог назвала быстрый способ справиться с зубной болью
Российские истребители уничтожили под Донецком украинский бомбардировщик Су-24
Артиллерия ЧВК «Вагнер» ударила по прорывавшемуся в Артемовск отряду ВСУ
В Москве мужчина на электросамокате сбил пенсионера и проломил ему череп
Непомнящий сыграл вничью в третьей партии матча за титул чемпиона мира
В «Москва-сити» построят новый небоскреб
Бывшего замглавы московской таможни осудили за взятку в 500 тысяч рублей
Пентагон спрогнозировал четыре варианта развития конфликта на Украине
Херш заявил о передаче Зеленскому от ЦРУ списка украинских коррупционеров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.