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17:17, 12 апреля 2023Россия

В Госдуме оценили участившиеся призывы проверять звезд на финансирование ВСУ

Депутат Выборный поддержал инициативу общественников проверять звезд на финансирование ВСУ
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Участившиеся просьбы граждан и общественных организаций провести проверку Генпрокуратуры в отношении ряда звезд на предмет иностранного финансирования либо финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются проявлением гражданского долга каждого россиянина. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

«Сообщить в органы правопорядка — это гражданская ответственность каждого из нас. Если человек видит нарушения или действия, которые могут привести к нарушениям, он обращается, чтобы провели проверки и приняли законное, обоснованное решение», — сказал депутат, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру» о том, как он оценивает тенденцию к увеличению количества жалоб в Генпрокуратуру с просьбой проверить медийных лиц на предмет финансирования ВСУ либо наличия спонсоров из-за рубежа.

Выборный подчеркнул, что информирование компетентных органов о факте возможных преступлений позволит гражданам жить в «развитом и правовом государстве, причем не только комфортном, но и безопасном».

«Человек обращается [в органы правопорядка], если у него есть основания считать, что есть правонарушения, каждый из нас обязан сообщить о совершенном или готовящемся преступлении, чтобы пресечь преступные действия», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Ассоциация патриотических сил Юга России обратилась в прокуратуру с просьбой также проверить певицу Кристину Орбакайте и ее сына, музыканта Никиту Преснякова, на предмет финансирования ВСУ, мотивируя просьбу тем, что исполнительница выступает на сцене в цветах украинского флага, а во время частичной мобилизации она помогла сыну покинуть Россию и переехать жить в Америку. В тот же день глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить эстрадную певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины, объясняя необходимость проверки в том числе тем, что исполнительница выступала с критикой проведения специальной военной операции на Украине, а также поддерживала артистов, покинувших Россию.

До этого Бородин просил генпрокурора Игоря Краснова возбудить уголовное дело по статье о госизмене против народной артистки России Лии Ахеджаковой из-за ее публичных заявлений в поддержку Украины, а также требовал проверить певицу и лидера группы «Ночные снайперы» Диану Арбенину по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Более того, Бородин писал жалобы на: актера Данилу Козловского, певца Валерия Меладзе, певицу Монеточку, блогера Даню Милохина певицу Веру Брежневу и певицу Наталью Ветлицкую.

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Кирилл Садовский
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