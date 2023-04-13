Экс-посол ЛНР в России Мирошник призвал судить инициаторов АТО трибуналом

Инициаторы украинской анти-террористической операции (АТО) в Донбассе несут ответственность за эскалацию политического кризиса, переросшего в насилие весной 2014 года. Об этом заявил экс-посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник, пишет РИА Новости.

По словам дипломата, до применения Украиной войск существовала возможность урегулировать ситуацию мирно, однако после того, как пролилась кровь, путь вооруженного сопротивления стал безальтернативным.

Мирошник призвал судить трибуналом бывшего президента Украины Петра Порошенко и других лиц, ответственных за применение армии. «Они должны нести ответственность, причем до высшей меры наказания, за то, что они совершили со своим народом, в первую очередь», — сказал экс-посол.

Ранее Мирошникзаявил, что, продолжая подталкивать Киев к наступлению, Соединенные Штаты «гонят на убой» подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) ради политических дивидендов. При этом он заверил, что поставленного украинской армии оружия недостаточно для осуществления прорывов на фронте.