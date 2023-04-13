Силовые структуры
Жителя Бердянска задержали за передачу ВСУ координат позиций российских военных
Жителя Бердянска задержали за передачу ВСУ координат позиций российских военных и техники
Жителя Бердянска задержали за передачу координат позиций российских военных Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Он также передавал украинским боевикам информацию о передвижении военной техники и объектах гражданской инфраструктуры.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до 20 лет колонии.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровска по делу о госизмене за финансирование ВСУ.