Жителя Бердянска задержали за передачу ВСУ координат позиций российских военных и техники

Жителя Бердянска задержали за передачу координат позиций российских военных Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Он также передавал украинским боевикам информацию о передвижении военной техники и объектах гражданской инфраструктуры.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровска по делу о госизмене за финансирование ВСУ.