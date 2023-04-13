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13:02, 13 апреля 2023Силовые структуры

Жителя Бердянска задержали за передачу ВСУ координат позиций российских военных

Жителя Бердянска задержали за передачу ВСУ координат позиций российских военных и техники

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Жителя Бердянска задержали за передачу координат позиций российских военных Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Он также передавал украинским боевикам информацию о передвижении военной техники и объектах гражданской инфраструктуры.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровска по делу о госизмене за финансирование ВСУ.

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