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14:16, 13 апреля 2023Ценности

Россиянкам назвали самые безвкусные модели весенней обуви

Российский стилист Екатерина Черек назвала мокасины самой безвкусной обувью на весну

Фото: Camila Damásio / Unsplash

Fashion-аналитик и приглашенный стилист бренда обуви Mario Berlucci Екатерина Черек назвала россиянкам самые безвкусные модели весенней обуви. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

Так, специалист обратила внимание на мокасины и балетки, оформленные обилием декора. В первом случае Черек посоветовала заменить данный тип обуви на лоферы. Что касается балеток, лучше выбирать более минималистичные варианты с острым мысом, небольшим каблуком и базовой цветовой гаммы.

Кроме того, в список устаревшей обуви попали туфли с круглым носом, спортивные сандалии, а также низкие кеды с декором. По словам собеседницы издания, последние являются трендом данного сезона, но броский дизайн и различные украшения визуально «режут» ногу. В связи с этим Черек посоветовала присмотреться к монохромным моделям на платформе.

В феврале модный редактор портала The Sun Клемми Филдсенд назвала самые безвкусные модели нижнего белья. Так, в перечне оказались комплекты, оформленные стразами, тематическими декоративными элементами и красным кружевом.

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Мария Винар
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Россиянкам назвали самые безвкусные модели весенней обуви
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