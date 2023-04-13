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18:29, 13 апреля 2023Моя страна

В Уфе пройдет конкурс книгоиздателей

В Уфе в рамках международной книжной ярмарки пройдет конкурс книгоиздателей

Фото: Министерство культуры Республики Башкортостан

В Уфе в рамках международной книжной ярмарки «Китап-байрам» пройдет межрегиональный конкурс книгоиздателей «Книга года на земле Урал-батыра». Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на организаторов конкурса.

Победители конкурса среди издательств будут объявлены 26 мая. Жюри определит лучшие издания по семи номинациям, среди которых: лучшее литературно-художественное издание, издание для детей и юношества, краеведческое издание, научно-популярное издание, издание на языках народов России, художественно-графическое оформление издания, а также издание, вносящее вклад в диалог культур.

Ярмарка «Китап-байрам», на которой будут объявлены победители, пройдет с 26 по 28 мая. Гости мероприятия смогут посетить зоны периодической литературы, модельных библиотек, кулинарных книг. Помимо этого, в каждой из зон будут проходить мастер-классы, игры и консультации.

Ранее сообщалось, что в Казани летом пройдет XVI Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз». Отмечается, что в этом году он будет посвящен театрам народов Северного Кавказа.

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Алиса Удовик
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