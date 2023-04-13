Dolgov PRO: в Московском регионе критически упал спрос на квартиры в новостройках

В первом квартале 2023 года москвичи резко отвернулись от новостроек — продажи этого типа жилья в столичном регионе упали на 42 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. К такому выводу пришли аналитики компании Dolgov PRO в своем исследовании, пишут «Известия».

По данным специалистов, в старых границах столицы было реализовано почти на треть (на 31 процент) меньше лотов, чем в 2022-м. Критичнее всего продажи просели в Новой Москве — на 52 процента. В Московской области спрос снизился на 47 процентов.

Как отмечают в Dolgov PRO, средняя стоимость одного квадратного метра в проданных новостройках Москвы почти не изменилась за год — снизилась на 0,8 процента, до 345 тысяч рублей. При этом по всему Московскому региону цены на квартиры выросли в среднем на 6 процентов, до 268 тысяч рублей за «квадрат».

«Показатель среднего чека в первом квартале по всему Московскому региону составил 12,6 миллиона рублей за лот, что в годовом выражении составило 8 процентов прироста стоимости. В Московской области средний чек увеличился на 13 процентов и составил 7,6 миллиона рублей за реализованный лот», — добавил гендиректор компании Дмитрий Долгов.

Ранее стали известны районы Москвы с наибольшим снижением цен на новостройки. Лидером рейтинга стал район Аэропорт — там по итогам первого квартала 2023 года наблюдается снижение на 40,9 процента, в среднем до 407,5 тысячи рублей за квадратный метр. Вторым районом в списке столичных локаций с наиболее подешевевшими новостройками специалисты назвали Некрасовку с отрицательной динамикой в 35 процентов, до 159,5 тысячи рублей за «квадрат». Замкнул тройку Басманный район, где относительно первого квартала предыдущего года стоимость «первички» снизилась на 27,1 процента, до 439 тысяч рублей за квадратный метр.