В Мелитополе задержали причастных к терактам в регионе украинских диверсантов

Балицкий: В Мелитополе задержаны три украинских диверсанта, совершавших теракты в регионе

В Мелитополе задержали трех украинских диверсантов, причастных к терактам в регионе. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Установлено, что мужчины 26, 30 и 49 лет входили в диверсионно-разведывательные группы Украины. Они осуществили подрыв железной дороги в регионе, а также готовились к покушению на сотрудников администрации и железнодорожной станции. При задержании у мужчин обнаружили и изъяли взрывчатые вещества и комплектующие к взрывным устройствам.

Ранее сообщалось, что жителя Бердянска задержали за передачу ВСУ координат позиций российских военных и техники.