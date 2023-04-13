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18:13, 13 апреля 2023Силовые структуры

В Мелитополе задержали причастных к терактам в регионе украинских диверсантов

Балицкий: В Мелитополе задержаны три украинских диверсанта, совершавших теракты в регионе

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Мелитополе задержали трех украинских диверсантов, причастных к терактам в регионе. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Установлено, что мужчины 26, 30 и 49 лет входили в диверсионно-разведывательные группы Украины. Они осуществили подрыв железной дороги в регионе, а также готовились к покушению на сотрудников администрации и железнодорожной станции. При задержании у мужчин обнаружили и изъяли взрывчатые вещества и комплектующие к взрывным устройствам.

Ранее сообщалось, что жителя Бердянска задержали за передачу ВСУ координат позиций российских военных и техники.

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Илона Палей
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