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20:12, 13 апреля 2023Экономика

Курс евро по отношению к доллару рекордно вырос

Курс евро вырос до максимальных с 1 марта 2022 года 1,1068 доллара
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В ходе торгов 13 апреля на международном рынке курс евро по отношению к доллару обновил максимум 1 марта 2022 года. За день европейская валюта прибавила 0,6 процента и достигла в верхней точке отметки в 1,1068 доллара, свидетельствуют данные площадки Investing.com.

На момент публикации материала европейская валюта торговалась на уровне 1,105 доллара. Евро укрепляется по отношению к американской валюте последние семь месяцев после падения в мае 2021 года.

Такая динамика обусловлена замедлением темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США и, наоборот, сохранением более агрессивных темпов монетарной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ), пишет Bloomberg.

Также американская валюта в середине дня ускорила падение после публикации индекса цен производителей (PPI) и данных по первичным заявкам на пособие по безработице в США. На неделе по 7 апреля число американцев, впервые подавших заявки на пособие, превысило прогнозы аналитиков — 239 тысячи против ожидаемых 232 тысяч.

16 марта ЕЦБ принял решение поднять три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов: базовая процентная ставка была увеличена до 3,5 процента, ставка по депозитам — до 3 процентов, по краткосрочным кредитам ЕЦБ — до 3,75 процента.

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Мария Грушко
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