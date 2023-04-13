Гусята из Астраханского заповедника преодолели первое препятствие

В Астраханском заповеднике гусята преодолели первое препятствие и попали на видео

В Астраханском заповеднике утята преодолели свое первое препятствие и попали на видео. Ролик опубликован на сайте учреждения.

На кадрах видно, что гуси с гусятами проплывают мимо ствола дерева, лежащего в воде, но им мешает ветка. Взрослые птицы легко преодолели ее, но у маленьких гусят возникли трудности. Однако они справились, повторив за родителями.

«Что ж, дикая природа порой сурова, а вот такие маленькие уроки от родителей помогают птенцам адаптироваться ко взрослой самостоятельной жизни», — написали в заповеднике.

Ранее сообщалось, что пенсионер из поселка Большой Исток в Свердловской области воспитал гуся и обучил его разным командам. Они вместе гуляют, ходят в магазин, ездят на рыбалку и даже ходят за грибами.