Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:07, 13 апреля 2023Моя страна

Гусята из Астраханского заповедника преодолели первое препятствие

В Астраханском заповеднике гусята преодолели первое препятствие и попали на видео

В Астраханском заповеднике утята преодолели свое первое препятствие и попали на видео. Ролик опубликован на сайте учреждения.

На кадрах видно, что гуси с гусятами проплывают мимо ствола дерева, лежащего в воде, но им мешает ветка. Взрослые птицы легко преодолели ее, но у маленьких гусят возникли трудности. Однако они справились, повторив за родителями.

«Что ж, дикая природа порой сурова, а вот такие маленькие уроки от родителей помогают птенцам адаптироваться ко взрослой самостоятельной жизни», — написали в заповеднике.

Ранее сообщалось, что пенсионер из поселка Большой Исток в Свердловской области воспитал гуся и обучил его разным командам. Они вместе гуляют, ходят в магазин, ездят на рыбалку и даже ходят за грибами.

Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Пригожин опроверг причастность ЧВК «Вагнер» к казни украинского военного
В Германии отреагировали на слова о зависимости ЕС от США
В КПРФ решили судьбу слушавшего Путина с лапшой на ушах депутата
Умерла осужденная за убийство автор триллеров Энн Перри
Эксперты рассказали о росте доверия населения соцрекламе
Популярная балканская страна ужесточила визовые правила для россиян
Под Москвой подросток решил спрятаться на крыше электрички и погиб
Москвичи определили сумму желаемого ежемесячного заработка
Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Монте-Карло
Непомнящий проиграл в четвертой партии матча за титул чемпиона мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.