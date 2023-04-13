Пьяный российский гаишник на вездеходе устроил смертельное ДТП

В Геленджике пьяный сотрудник ГИБДД на вездеходе устроил смертельное ДТП

В Геленджике пьяный сотрудник ГИБДД на вездеходе устроил смертельное ДТП. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Автоинспектор с другом жарил шашлыки и выпивал. В какой-то момент россияне решили прокатиться и сели на вездеход Yamaha. Недалеко от улицы Островского гаишник не справился с управлением, и транспортное средство перевернулось. В результате пассажир получил травму черепа и умер на месте.

Отмечается, что полицейский попытался переложить вину на погибшего. Он рассказал следователям, что отошел в туалет, а его друг в этот момент сел за руль вездехода и перевернулся. То же самое он рассказал супруге погибшего.

Правду он рассказал только на допросе после поминок. Его уволили и возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В январе смертельную аварию на трассе М4 «Дон» в Подмосковье устроил нетрезвый начальник отделения участковых уполномоченных полиции (ОУУП) по району Бирюлево Западное.