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03:12, 13 апреля 2023Среда обитания

Создатель GTA купил дом в США

Продюсер Дэн Хаузер купил дом в Лос-Анджелесе за 8,5 миллиона долларов
Дэн Хаузер (слева)

Дэн Хаузер (слева). Фото: Patrick McMullan / Getty Images

Английский продюсер и один из создателей серии игр Grand Theft Auto (GTA) Дэн Хаузер купил дом в США неподалеку от старого. Об этом сообщает Dirt.

Хаузер отдал за дом 2018 года постройки, расположенный в лос-анджелесском районе Пасифик-Палисейдс, 8,5 миллиона долларов (около 699,9 миллиона рублей). Изначально предыдущий владелец просил за него почти 10 миллионов долларов, однако согласился сделать внушительную скидку. Двумя годами ранее продюсер и его супруга Кристина Якубяк приобрели недостроенный особняк с видом на океан в той же локации за 31 миллион долларов.

В двухэтажном доме площадью 650,3 квадратных метров шесть спален и семь ванных комнат, а также гостиная, кухня, столовая, библиотека, кладовая, бар, гардеробная, игровая комната, винный погреб, домашний кинотеатр и комната с камином, из которой можно выйти на задний двор.

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Интерьер особняка выполнен в молочно-белом, коричневом и серых тонах, а полы в доме выстланы досками. Среди особенностей объекта можно выделить наличие высоких потолков, французских дверей, деревянных балок на потолке в некоторых комнатах, люстр и светильников необычных форм, а также картин с изображениями людей на стенах.

На участке площадью 0,06 гектара расположены зона для отдыха на открытом воздухе, барбекю и бассейн с гидромассажем. Для парковки на цокольном этаже предусмотрен гараж на две машины.

Ранее стало известно, что внуки и правнуки американской актрисы Анджелы Лэнсбери решили продать дом в Лос-Анджелесе, в котором та прожила около 40 лет. Родственники звезды сериала «Она написала убийство» попросили за особняк в районе Брентвуд-Хиллз с четырьмя спальнями и столькими же ванными комнатами 4,49 миллиона долларов.

Полина Кислицына
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