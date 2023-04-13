Застройщики выставили на продажу только половину строящихся в России квартир

ЕРЗ.РФ: застройщики вывели в продажу 54 процента задекларированных строящихся квартир

По состоянию на апрель 2023 года застройщики выставили на продажу только половину (54 процента) строящихся в России квартир, задекларированных с января 2022-го по март 2023-го. Такие данные приводят аналитики ЕРЗ.РФ в своем исследовании, пишет РБК.

В объеме текущего строительства девелоперов учтены 943,5 тысячи объектов — из них в продажу вывели лишь 512 тысяч. Лидером по доле продаж среди регионов с высокой интенсивностью строительства жилья стала Москва. В первом квартале 2023 года в столице поступило в продажу 75 процентов задекларированных лотов (98,7 тысячи объектов).

В топ-10 по этому показателю также входят Рязанская область (71 процент), Республика Татарстан (70 процентов), Свердловская область (65 процентов), Московская область (64 процента), Санкт-Петербург (64 процента), Красноярский край (57 процентов), Пермский край (56 процентов), Тюменская область (56 процентов) и Ставропольский край (54 процента).

Самый низкий показатель аналитики отметили в Челябинской области — там стартовали продажи только 24 процентов квартир в проектах. Мало объектов также выставлено в продажу в Крыму (26 процентов) и Калининградской области (29 процентов).

Ранее специалисты спрогнозировали подорожание новостроек в городах с переизбытком предложения жилья. Аналитики отметили, что средневзвешенные цены на квартиры на первичном рынке стали снижаться с октября 2022 года — тогда они находились на уровне 136 тысяч рублей за квадратный метр. К марту они достигли показателя в 134 тысячи рублей за «квадрат». Такую динамику эксперты объяснили мерами Центробанка, связанными со сворачиванием ипотеки от застройщиков с околонулевыми ставками, в результате которых стоимость жилья искусственно завышалась.