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21:30, 12 апреля 2023Среда обитания

Ценам на новостройки в 2023 году предрекли снижение

ЕРЗ: в городах с переизбытком предложения цены на новостройки будут снижаться

Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ

В городах с переизбытком предложения цены на новые квартиры будут снижаться, однако в большинстве остальных они останутся на том же уровне, что и ранее. Об этом со ссылкой на отчет аналитиков ЕРЗ.РФ сообщает РБК.

Специалисты отметили, что средневзвешенные цены на квартиры на первичном рынке стали снижаться начиная с октября 2022 года — тогда они находились на уровне в 136 тысяч рублей за квадратный метр. К марту они достигли показателя в 134 тысячи рублей за «квадрат». Снижение аналитики объяснили мерами Центробанка, связанными со сворачиванием ипотеки от застройщиков с околонулевыми ставками, в результате которых стоимость жилья искусственно завышалась.

По мнению экспертов, на протяжении 2023 года эта тенденция будет продолжаться. В городах с наибольшим затовариванием рынка в нынешнем году они предрекли удешевление новостроек на 5-10 процентов. При этом в остальных цены на этот тип жилья, вне зависимости от общей инфляции, будут стагнировать. «Тем самым будет постепенно сокращаться огромный разрыв в темпах роста индекса цен на новостройки по сравнению с общими темпами роста индекса цен на все виды товаров и услуг», — рассказали в ЕРЗ.РФ.

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Кроме того, специалисты предположили, что по итогам текущего года спрос на «первичку» может оказаться на 5-10 процентов выше по сравнению с предыдущим — за счет льготных программ, возможного снижения ключевой ставки и снижения цен на «вторичку». Благодаря последнему фактору покупатели начнут перетекать на вторичный рынок, что вынудит застройщиков активнее вступать в конкуренцию с рынком «старого» жилья.

В апреле министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин предложил застройщикам в России снизить стоимость недвижимости. Он отметил, что у них есть такая возможность.

Полина Кислицына
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