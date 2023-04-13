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15:51, 13 апреля 2023Культура

По мотивам киновселенной хоррора «Заклятие» снимут сериал

The Hollywood Reporter: по мотивам киновселенной хоррора «Заклятие» снимут сериал

Кадр: фильм «Заклятие»

По мотивам киновселенной хоррор-франшизы «Заклятие» снимут сериал для стримингового сервиса Max (объединенные HBO Max и Discovery+). Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Сообщается, что над драматическим сериалом работает продюсер Питер Сафран. Режиссер Джеймс Ван, снявший первые два фильма и продюсировавший семь из восьми фильмов франшизы, также ведет переговоры о том, чтобы стать исполнительным продюсером шоу.

Подробности сюжета не раскрываются, однако отмечается, что телепроект «продолжит историю, заложенную в полнометражных фильмах».

В настоящее время по вселенной «Заклятия» снято семь фильмов, которые в совокупности собрали более двух миллиардов долларов в мировом прокате. Следующая часть выйдет 8 сентября.

Ранее сообщалось, что стриминговый сервис Netflix закрыл новый хоррор-сериал «Клуб полуночников» режиссера Майка Флэнагана после первого сезона.

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Варвара Кошечкина
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