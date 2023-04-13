Объемы российского экспорта в Германию упали

Экспорт продукции из России в Германию упал на 91 процент в феврале

Импорт российских товаров Германией в феврале 2023 года упал на 91 процент по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Эти данные привело в своем отчете Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis).

В феврале из России в ФРГ было экспортировано продукции на сумму около 300 миллионов евро. Destatis отметил, что после начала военных действий на Украине Россия во многом потеряла свое значение для внешней торговли Германии, опустившись с 11-го на 46-е место среди важнейших поставщиков.

Как отмечает ведомство, такое падение объемов во многом связано с сокращением поставок энергоресурсов, которые играли важную роль в торговле двух стран. Экспорт нефти и газа из России в ФРГ упал на 99,8 процента — с 2,2 миллиарда евро в феврале 2022 года до 4,2 миллиона евро в текущем году. При этом всего Германия за тот же месяц импортировала этих энергоносителей на общую сумму в шесть миллиардов евро.

Поставки товаров в обратном направлении также существенно сократились, на 60,5 процента. Всего за месяц из Германии в Россию было экспортировано продукции на 800 миллионов евро (2,1 миллиарда евро в феврале 2022 года). Статистическое ведомство отмечает, что, таким образом, стоимость товаров, вывезенных из ФРГ в Россию в феврале 2023 года, на 0,5 миллиарда евро превысила стоимость ввезенных туда товаров. Это был первый месячный профицит экспорта в торговле с Россией с декабря 2020 года. Еще в феврале 2022 года профицит импорта составлял 1,6 миллиарда евро.

Ранее сообщалось, что экспорт из Германии в Россию по итогам 2022 года упал до минимальных показателей почти за 20 лет, с 2003 года. В денежном выражении снижение составило 45 процентов, до 15,9 миллиарда евро. Особенно сокращение поставок было заметно в сфере поставок транспортных средств, автозапчастей и электротехники.