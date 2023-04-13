Россиянам назвали способ избежать появления вросших волос

Дерматолог Серебрякова: избежать появления вросших волос поможет мягкий скраб с маслами

Российский косметолог-дерматолог Татьяна Серебрякова назвала способ избежать появления вросших волос. Ее комментарий приводит «Газета.Ru».

Предотвратить возникновение данной проблемы поможет использование мягкого скраба с маслами один-два раза в неделю, заявила специалистка. «Таким образом мы убираем избытки кожи, улучшаем ее рельеф и даже способствуем избавлению от целлюлита», — объяснила собеседница издания.

Кроме того, для смягчения кожи эксперт посоветовала применять кремы, в составе которых есть мочевина. В то же время медик отметила, что избавиться от вросших волос можно посредством перехода на лазерную эпиляцию.

В феврале директор швейцарской компании по производству пинцетов Rubis Tweezers Фидес Балдесбергер назвала опасные для выдергивания волос места на теле. По словам специалистки, не следует выщипывать растительность в носу. Кроме того, она призвала воздержаться от удаления волос из родинок и прыщей.