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18:45, 20 февраля 2023Ценности

Названы опасные для выщипывания волос места на теле

Директор компании Rubis Tweezers Балдесбергер: выдергивать волосы из родинок опасно

Фото: Unsplash

Директор швейцарской компании по производству пинцетов Rubis Tweezers Фидес Балдесбергер назвала опасные для выдергивания волос места на теле. Комментарий эксперта приводит The Sun.

По словам специалистки, не следует выщипывать растительность в носу, поскольку она служит защитным барьером, препятствуя проникновению бактерий и других микроорганизмов. «Если вы беспокоитесь, что волосы торчат из ноздрей, лучше подстригите их специальными ножницами», — отметила Балдесбергер.

Кроме того, она призвала воздержаться от удаления волос из родинок и прыщей, чтобы не занести инфекцию. Эксперт также добавила в список зоны сосков, подмышек и бикини. «Кожа в этих областях невероятно чувствительна, поэтому можно легко вызвать раздражение или спровоцировать образование рубцов», — пояснила глава компании.

В заключение она указала, что вредно сразу извлекать посредством пинцета вросшие волосы. «Сначала понадобятся горячие ванны и отшелушивание, а когда волос выйдет из-под кожи, можно удалить его чистым заостренным инструментом», — посоветовала Балдесбергер.

Ранее в феврале профессиональный мастер Мари из Сиднея раскрыла опасные места для пирсинга на теле. В первую очередь специалист назвала пирсинг «смайл», представляющий собой горизонтальный прокол уздечки под верхней губой. Кроме того, эксперт призвала подписчиков не делать плоскостной пирсинг.

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Алина Гостева
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