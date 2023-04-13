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23:43, 13 апреля 2023Мир

Экс-разведчик США предрек прекращение помощи Украине со стороны Европы

Экс-разведчик США Берман: ЕС прекратит военную поддержку Киева из-за внутренних проблем

Фото: Christoph Reichwein / dpa / Global Look Press

Бывший советник Госдепа США и старший научный сотрудник Гуверовского института Расселл Берман предрек прекращение поддержки Украины со стороны Европы из-за внутренних проблем. Об этом он написал в статье для издания The Hill.

«Чем дольше затягивается конфликт, тем больше вероятность, что лишенные энтузиазма союзники из Западной Европы соскочат», — отметил экс-разведчик. Он обратил внимание, что Германию «парализовала общенациональная забастовка», а во Франции продолжаются массовые протесты из-за пенсионной реформы. По его мнению, эти проблемы переключат внимание властей с Украины, из-за чего данные Киеву обещаня останутся невыполненными.

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Марина Совина
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