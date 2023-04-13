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07:52, 13 апреля 2023Россия

В российском регионе водитель грузовика влетел в многоэтажку и погиб

В Челябинской области водитель грузовика влетел в многоэтажный дом и погиб

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Златоусте Челябинской области грузовик с полуприцепом врезался в жилой многоэтажный дом, водитель погиб. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу областного главка ГИБДД.

Уточняется, что водитель грузовика Scania не смог справиться с управлением, из-за чего транспортное средство вылетело с проезжей части и врезалось в дом. Затем машина загорелась.

От полученных травм водитель скончался на месте. На данный момент устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее в Республике Коми четыре человека погибли при столкновении грузовика «Урал» с пикапом Mitsubishi. Все погибшие находились в салоне пикапа, детей среди них нет, добавляет издание.

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Никита Абрамов
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