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13:20, 13 апреля 2023Россия

Песков назвал преобладающее настроение в российском обществе

Песков: объединение вокруг фигуры Путина — доминирующее общественное настроение

Фото: Sputnik / Valeriy Sharifulin / Pool / Reuters

Объединение вокруг фигуры президента России Владимира Путина является основным общественным настроением в России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Оценивая эмоциональность информационной повестки, пресс-секретарь объяснил ее серьезностью происходящих событий. «Хотелось бы, чтобы этого не было, чтобы она была более спокойной, но в такие критические моменты, наверное, это невозможно», — сказал Песков.

В связи с этим он положительно оценил степень сплоченности общества вокруг фигуры президента. «Главное — ощущение единения. И это здорово», — резюмировал представитель Кремля.

Песков также рассказал о главном стремлении Путина. По его словам, деятельность главы государства всецело сосредоточена на повышении уровня жизни россиян. Пресс-секретарь напомнил, что этот тезис фигурирует во всех концептуальных выступлениях президента.

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Алан Босиков
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