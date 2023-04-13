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12:46, 13 апреля 2023Россия

В Кремле рассказали о главном стремлении Путина

Представитель Кремля Песков рассказал, что деятельность Путина направлена на благо россиян

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Работа президента России Владимира Путина целиком направлена на то, «чтобы людям было лучше», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает Telegram-канал "Мастерская новых медиа".

По словам Пескова, тезис о повышении уровня жизни россиян фигурирует во всех концептуальных выступлениях президента. «Это идея Путина, я точно знаю», — подчеркнул пресс-секретарь.

Речь идет в том числе и о социально-экономическом развитии России, и об исполнении обязательств государства перед населением, уточнил представитель Кремля.

Также Песков объяснил отсутствие у президента России Telegram-канала. Пресс-секретарь заявил об отсутствии у Путина необходимости вести канал, поскольку в его слова и так все вслушиваются.

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Алан Босиков
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