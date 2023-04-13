Песков объяснил отсутствие Telegram-канала у Путина

Песков заявил, что Путину не нужен Telegram-канал, в его слова и так все вслушиваются

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил отсутствие Telegram-канала у президента России Владимира Путина тем, что в его слова и так все вслушиваются без дополнительных ресурсов. Об этом сообщает «Мастерская новых медиа» в Telegram.

Песков заявил, что Путину не нужны социальные сети, так как в его слова и так все вслушиваются. «В отличие от нас с вами он человек, любое движение которого ловит весь мир. И даже если он стоит в коридоре, говорит шепотом, в это вслушиваются все. Зачем ему канал в Telegram?» — отметил пресс-секретарь президента.

В январе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил количество фейков в Telegram. Он выразил уверенность в том, что на платформе ложной информации стало больше правды.

В сентябре 2022 года Песков заявил, что президент не читает Telegram-каналы, в том числе по военной тематике. Однако он заметил, что некоторые публикации из них попадают в обзоры для главы государства. Кроме того, представитель Кремля отмечал, что Владимир Путин не планирует заводить личные аккаунты в социальных сетях, несмотря на рост популярности такого формата взаимодействия с аудиторией у крупных политиков.