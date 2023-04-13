Посольство России в Норвегии раскритиковало высылку своих сотрудников

Посольство России в Норвегии назвало высылку своих сотрудников недружественным шагом

Посольство России в Норвегии раскритиковало высылку своих сотрудников. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале диппредставительства.

«Подтверждаем информацию, опубликованную в пресс-релизе МИД Норвегии, об объявлении 15 сотрудников посольства персонами нон грата. Реакция очень негативная», — говорится в сообщении.

Кроме того, в посольстве назвали высылку своих сотрудников крайне недружественным шагом, за которым последуют ответные меры.

Ранее МИД Норвегии объявило 15 сотрудников посольства России в Осло персонами нон грата. В ведомстве объяснили, что внесенные в черный список сотрудники дипмиссии якобы являются офицерами российской внешней разведки, работающими под прикрытием МИД РФ.