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14:21, 13 апреля 2023Мир

В США заявили о последних пакетах помощи для Украины

NYT: два недавних пакета помощи США Украине станут последними перед наступлением ВСУ

Фото: U.S. Air Force / Mauricio Campino / Reuters

Два недавних пакета помощи Украине, объявленные президентом США Джо Байденом 20 марта и 4 апреля на сумму 350 миллионов и 2,6 миллиарда долларов, станут последними перед наступлением украинской армии, начало которого постоянно откладывается Киевом. Об этом со ссылкой на высокопоставленного источника в Пентагоне сообщает газета The New York Times (NYT).

«У Украины закончились снаряды советских времен, и она в основном перешла на артиллерийские орудия и боеприпасы, переданные Соединенными Штатами и их союзниками», — заявили в публикации. Отмечается, что эти пакеты будут последними по той причине, что страны Запада не успевают наладить производство боеприпасов ни для отправки на Украину, ни для пополнения собственных запасов.

31 марта сообщалось, что в поставки войдут радары ПВО, противотанковые ракеты, грузовики для перевозки топлива, ремонтно-эвакуационные машины, «полдюжины типов боеприпасов», включая снаряды для танков, авиации и зенитно-ракетных комплексов NASAMS, а также 23 миллиона патронов для огнестрельного оружия.

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Дмитрий Сотак
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