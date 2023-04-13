Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
07:04, 13 апреля 2023Экономика

Директор китайской компании удивился потенциалу российского рынка

Гендиректор Ecovacs Robotics Цянь заявил о потенциале российского потребительского рынка

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Генеральный директор китайской компании по производству бытовой техники Ecovacs Robotics Цянь Чэн оценил масштабы и потенциал российского потребительского рынка. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Цянь удивился потенциалу российского рынка и подчеркнул, что он превзошел его представления. Он рассказал, что недавно общался с российскими клиентами и узнал, что в стране ежегодно приобретают порядка трех миллионов пылесосов. «Так что у меня довольно большие ожидания относительно этого рынка, в будущем мы продолжим увеличивать инвестиции в него», — заявил эксперт.

Материалы по теме:
Не оставят без десерта. Российские производители мороженого нарастят объемы производства и экспорта в условиях санкций
Не оставят без десерта.Российские производители мороженого нарастят объемы производства и экспорта в условиях санкций
16 июня 2022
Из России ушли «Макдоналдс», Сoca-Cola и Adidas. Какие международные компании прекратили работу в стране?
Из России ушли «Макдоналдс», Сoca-Cola и Adidas.Какие международные компании прекратили работу в стране?
9 марта 2022

Гендиректор Ecovacs Robotics признался, что по объему потребления роботов-пылесосов российский рынок можно сопоставить с рынком США. Он добавил, что все операции с клиентами из России сейчас проводят в юанях. По его мнению, граждане страны будут приезжать в Китай для поиска хороших товаров.

«Уверен, что здесь они смогут найти продукцию, которая превзойдет их ожидания», — заключил он.

Ранее сообщалось, что доля юаня в мировой торговле за год выросла вдвое. Она увеличилась с 2 до 4,5 процента за 2022 год.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Белый дом ответил на ракетный запуск КНДР
В ЧВК «Вагнер» рассказали о подрыве ВСУ домов в Артемовске
Китай сообщил о росте товарооборота с Россией за год
США уличили в шпионаже за генсеком ООН
Россияне рассказали о самых популярных отговорках для прогула работы
В российском регионе водитель грузовика влетел в многоэтажку и погиб
Модель Крисси Тайген прошлась по улицам в нижнем белье
Глава Херсонской области заверил в защищенности Каховской ГЭС от обстрелов
Российские военные поразили украинские позиции термитными снарядами
Швейцарские банки предупредили россиян о скором закрытии счетов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.