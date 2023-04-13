Директор китайской компании удивился потенциалу российского рынка

Гендиректор Ecovacs Robotics Цянь заявил о потенциале российского потребительского рынка

Генеральный директор китайской компании по производству бытовой техники Ecovacs Robotics Цянь Чэн оценил масштабы и потенциал российского потребительского рынка. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Цянь удивился потенциалу российского рынка и подчеркнул, что он превзошел его представления. Он рассказал, что недавно общался с российскими клиентами и узнал, что в стране ежегодно приобретают порядка трех миллионов пылесосов. «Так что у меня довольно большие ожидания относительно этого рынка, в будущем мы продолжим увеличивать инвестиции в него», — заявил эксперт.

Гендиректор Ecovacs Robotics признался, что по объему потребления роботов-пылесосов российский рынок можно сопоставить с рынком США. Он добавил, что все операции с клиентами из России сейчас проводят в юанях. По его мнению, граждане страны будут приезжать в Китай для поиска хороших товаров.

«Уверен, что здесь они смогут найти продукцию, которая превзойдет их ожидания», — заключил он.

Ранее сообщалось, что доля юаня в мировой торговле за год выросла вдвое. Она увеличилась с 2 до 4,5 процента за 2022 год.

