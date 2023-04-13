В Пентагоне допустили публикацию новых секретных материалов
Пентагон не имеет представления, сколько еще информации может быть опубликовано на основании последней утечки американских секретных документов. Об этом пишет The Times со ссылкой на источник в сфере безопасности.
Собеседник издания уточнил, что в министерстве обороны США обеспокоены этим вопросом. «В Пентагоне сами не знают, что еще вылезет. Это на самом деле вызывает беспокойство», — отметили в ведомстве.
Источник допустил публикацию новых секретных материалов «прежде чем они смогут это перекрыть».
Информация о секретных американских документах появилась 7 апреля. Тогда сообщалось, что они касаются украинского конфликта — в частности, в документах шла речь о планах НАТО и США по укреплению армии Украины. Позже СМИ сообщили, что в сети оказались еще около сотни секретных документов США. Минюст США начал уголовное расследование по факту утечки секретных данных Пентагона.