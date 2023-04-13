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02:36, 13 апреля 2023Мир

В Пентагоне допустили публикацию новых секретных материалов

Times: в Пентагоне не знают, сколько еще секретов будет опубликовано из-за утечки

Фото: Al Drago / Reuters

Пентагон не имеет представления, сколько еще информации может быть опубликовано на основании последней утечки американских секретных документов. Об этом пишет The Times со ссылкой на источник в сфере безопасности.

Собеседник издания уточнил, что в министерстве обороны США обеспокоены этим вопросом. «В Пентагоне сами не знают, что еще вылезет. Это на самом деле вызывает беспокойство», — отметили в ведомстве.

Источник допустил публикацию новых секретных материалов «прежде чем они смогут это перекрыть».

Информация о секретных американских документах появилась 7 апреля. Тогда сообщалось, что они касаются украинского конфликта — в частности, в документах шла речь о планах НАТО и США по укреплению армии Украины. Позже СМИ сообщили, что в сети оказались еще около сотни секретных документов США. Минюст США начал уголовное расследование по факту утечки секретных данных Пентагона.

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Марина Совина
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