Во Франции протестующие против пенсионной реформы ворвались в главный офис LVMH

Во Франции десятки протестующих против пенсионной реформы ворвались в главный офис LVMH

Во Франции протестующие против пенсионной реформы ворвались в главный офис группы компаний LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton (LVMH), производящей предметы роскоши под торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon и другими. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что более ста участников акции были замечены у штаб-квартиры холдинга, расположенной на авеню Монтень в Париже. При этом десятки из них совершили попытку проникнуть внутрь. В то же время улицу заполонили другие демонстранты, многие из которых имели при себе флаги профсоюза железнодорожников Sud-Rail.

«Если вы ищете деньги для финансирования пенсий, берите их из карманов миллиардеров», — заявил представитель профсоюза Фабьен Виледье, подчеркнув, что протест был «символическим и мирным».

В конце октября 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для сохранения прежнего уровня жизни и получения пенсий на фоне кризиса французам придется больше работать. Он добавил, что к 2027 году Франции потребуется от 10 до 12 миллиардов евро на финансирование пенсий. Проект пенсионной реформы, которую продвигает Макрон, предполагает постепенное увеличение пенсионного возраста с 62 до 65 лет к 2031 году.

В связи с этим начиная с конца января в стране проходят массовые уличные протесты против пенсионной реформы. 31 января на митинги вышли почти три миллиона человек. На фоне происходящего рейтинг президента Эммануэля Макрона упал до рекордного минимума. Уточнялось, что работой французского лидера довольны лишь 28 процентов опрошенных.