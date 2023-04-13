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20:22, 13 апреля 2023Мир

Пригожин назвал умышленной утечку секретных документов Пентагона

Пригожин: документ является последним «нанайским-американским предупреждением»

Фото: Carol M. Highsmith / Wikimedia

Бизнесмен, глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин назвал умышленной утечку секретных документов Пентагона. Его комментарий приводит пресс-служба в Telegram.

«Мы делаем следующие выводы: этот документ является последним "нанайским-американским предупреждением". Слит умышленно, для того чтобы задать определенные вопросы», — заявил он.

Пригожин отметил, что вместе с коллегами собирался на совещании, на котором затрагивалась тема утечки документов, добавив, что в ближайшее время они дадут более подробный расклад по данному вопросу.

Впервые об утечке секретных документов США сообщалось 7 апреля. В слитых бумагах, датированных началом марта, содержалась, в частности, информация о планах НАТО по укреплению украинских войск.

Впоследствии газета The New York Times сообщила, что секретные документы Пентагона, вероятно, выложил в интернет военнослужащий ВВС Нацгвардии США.

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Варвара Кошечкина
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