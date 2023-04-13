Девушка встретила неожиданного гостя на свадьбе подруги и испортила торжество

Reddit: девушка встретила на свадьбе подруги бывшего парня и испортила торжество

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как встретила на свадьбе подруги неожиданного гостя и испортила торжество. Девушка рассказала, что им оказался ее бывший парень, который устроил громкую сцену, когда узнал о ее ребенке.

Автор поста рассказала, что шесть лет состояла в отношениях с парнем, который был старше ее на пять лет. «Он хотел детей и брака, но я не хотела пока строить семью, и мы расстались по этой причине», — написала героиня истории.

По словам девушки, разрыв ее расстраивал, но она понимала, что приняла правильное решение. «Я хотела окончить учебу без ребенка, путешествовать с друзьями, наслаждаться молодостью», — призналась она. Спустя год после расставания рассказчица вступила в интимную связь со своим другом, которые долгие годы был влюблен в нее, после чего забеременела и начала с ним встречаться.

«Мы с парнем переехали в другой город, а когда родилась наша дочь, поженились. Мы вместе почти пять лет, и я безумно счастлива», — отметила автор.

Недавно девушка получила приглашение на свадьбу от общей с бывшим парнем подруги, и другие их друзья попросили ее прийти без ребенка и супруга, но она не согласилась. «Я спросила невесту, хочет ли она, чтобы я не приходила на свадьбу, и рассказала о просьбе наших с ней друзей, но она ответила, что не видит никаких проблем в моем присутствии», — добавила она.

«На свадьбе нас с мужем посадили за один стол с моим бывшим парнем, это было странно. Он не разговаривал со мной и много пил», — рассказала автор. Через некоторое время супруг рассказчицы упомянул, что у них есть дочь, после чего ее экс-бойфренд устроил большую сцену и обвинил ее в том, что она лгала ему, что не хочет детей.

«Это было так неловко, и в конечном итоге мы с мужем ушли. Наши общие друзья и сама невеста обвинили меня в том, что я испортила свадьбу, так как могла просто не говорить о дочери», — заключила девушка.

В комментариях под постом многие отметили, что в случившемся виноват бывший возлюбленный автора, так как именно он устроил скандал. Кроме того, комментаторы подчеркнули, что невеста должна была позаботиться о том, чтобы ее подруга и ее экс-бойфренд не сидели за одним столом.