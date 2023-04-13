Евросоюз добавил в черный список РИА ФАН

Евросоюз добавил в черный список российский интернет-ресурс РИА ФАН

Евросоюз (ЕС) добавил в черный список российское агентство международной информации «Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН) и частную военную компанию (ЧВК) «Вагнера». Соответствующие нормативные акты в четверг, 13 апреля, были опубликованы в «Официальном журнале ЕС».

ЕС расширил черный список, добавив в него РИА ФАН и ЧВК «Вагнера». «Совет считает, что к перечню физических и юридических лиц, организаций и органов, к которым применяются ограничительные меры, должны быть добавлены два юридических лица», — говорится в документе ЕС.

В феврале Евросоюз принял десятый пакет санкций против России. Ограничения затронули банковский сектор, передовые технологии, а также иранские компании. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в свою очередь, заявил, что ЕС продолжит усиливать давление на Россию.

РИА ФАН — интернет-ресурс, посвященный общественно-политической жизни в России и в мире. По данным РБК, агентство якобы связано с главой ЧВК «Вагнера» Евгением Пригожиным.