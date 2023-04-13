Задержанные в Мелитополе диверсанты рассказали о схронах СБУ

Рогов: задержанные в Мелитополе диверсанты охотно указывают на подготовленные СБУ схроны

Трое задержанных в Мелитополе диверсантов добровольно рассказывают о местоположении тайников Службы безопасности Украины (СБУ) с оружием. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет ТАСС.

По его словам, задержанные охотно дают показания и указывают на подготовленные СБУ схроны. «Сейчас идут уже следственные действия, [задержанные] говорят очень активно, охотно, никто их там не бьет, не пытает, не мучает, не закапывает», — заявил Рогов.

Ранее Рогов заявил, что в Мелитополе произошел взрыв из-за уничтожения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Причиной взрыва в Мелитополе стала работа ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру»). Сбит вражеский БПЛА», — говорится в сообщении. Он уточнил, что взрыв произошел примерно в 11:44.