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21:50, 13 апреля 2023Бывший СССР

Задержанные в Мелитополе диверсанты рассказали о схронах СБУ

Рогов: задержанные в Мелитополе диверсанты охотно указывают на подготовленные СБУ схроны

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Трое задержанных в Мелитополе диверсантов добровольно рассказывают о местоположении тайников Службы безопасности Украины (СБУ) с оружием. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет ТАСС.

По его словам, задержанные охотно дают показания и указывают на подготовленные СБУ схроны. «Сейчас идут уже следственные действия, [задержанные] говорят очень активно, охотно, никто их там не бьет, не пытает, не мучает, не закапывает», — заявил Рогов.

Ранее Рогов заявил, что в Мелитополе произошел взрыв из-за уничтожения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Причиной взрыва в Мелитополе стала работа ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру»). Сбит вражеский БПЛА», — говорится в сообщении. Он уточнил, что взрыв произошел примерно в 11:44.

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Марина Совина
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