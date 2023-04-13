Женщина сбросила лишний вес, развелась и стала моделью для взрослых

Newsweek: в Великобритании женщина похудела, развелась и стала моделью для взрослых

Жительница Лондона Анжела Крикмор избавилась от лишнего веса, развелась с мужем и стала снимать видео для взрослых. О том, как похудение разрушило ее брак, но помогло стать моделью, она рассказала Newsweek.

Женщина родилась в Бразилии и, по ее словам, всегда следила за весом и придерживалась правильного питания. Однако после переезда в Великобританию Крикмор вышла замуж, устроилась на работу в отель и стала питаться нездоровой пищей. На обед, например, ей давали спагетти, тефтели или гамбургеры. Кроме того, Крикмор любила готовить вместе с мужем, поэтому еще и плотно ужинала каждый вечер. Также супруги часто заказывали еду на дом, иногда сладости, а по выходным прилично выпивали.

За семь лет такого питания Крикмор набрала 30 килограммов лишнего веса. Привыкшей раньше заботиться о внешности и здоровье женщине все чаще казалось, что в зеркале она видит кого-то другого. Окончательно она решила похудеть после беседы со своим парикмахером, которой удалось сбросить лишний вес благодаря диете. «В то время я не очень-то верила в поговорку: "Ты — то, что ты ешь". Но после разговора с ней во мне что-то изменилось. Я подумала: "Если она может это сделать, то смогу и я"», — вспоминает Крикмор.

Женщина начала совершать ежедневные часовые прогулки и готовить здоровую еду. По утрам она ела кашу с ягодами и небольшим количеством меда. На обед готовила курицу или рыбу на гриле с небольшой порцией салата, коричневый рис или батат с овощами. Днем перекусывала рисовой лепешкой, яблоком с арахисовым маслом или йогуртом с орехами. На ужин женщина съедала еще одну порцию курицы или рыбы.

Уже через несколько недель Крикмор заметила результаты. Она становилась все более активной и счастливой и сконцентрировалась на собственной жизни. В этот момент женщина начала отдаляться от супруга. «Нам обоим было трудно справиться с переменами. Я больше не готовила еду, которая ему нравилась, а по субботам не хотела сидеть на диване и есть фастфуд или идти в паб», — рассказывает она.

Спустя некоторое время Крикмор записалась в спортзал, что еще сильнее повлияло на ее отношения с мужем. В итоге ей пришлось подать на развод. Женщина признается, что тяжело переживала расставание и даже страдала от панических атак, но быстро восстановилась благодаря новому окружению.

Крикмор удалось быстро вернуть прежнюю форму. Она начала рассказывать о своем опыте в социальных сетях и обзавелась верными подписчиками. Позже женщина стала фотомоделью. Крикмор нашла нового бойфренда, с которым построила карьеру в сфере фитнеса. Во время пандемии COVID-19 она решила попробовать что-то новое и теперь снимает контент для взрослых на онлайн-платформе. Модель утверждает, что любит наряжаться и чувствует себя женственной благодаря откровенным съемкам.

«Хотя похудение кардинально изменило мою жизнь, я ни о чем не жалею. Не сбросив вес, я не была бы там, где я сейчас нахожусь, а именно — не воссоединилась бы со своей более женственной стороной», — отмечает она.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании, сбросивший 63 килограмма из-за проблем со здоровьем, рассказал, что помогло ему добиться такого результата.