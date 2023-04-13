Московские школьники отправились в Большую Арктическую экспедицию

Вице-мэр Ракова: московские школьники отправились покорять Арктику в научной экспедиции

14 московских старшеклассников и студентов колледжей отправились в Большую Арктическую Экспедицию, в ходе которой они совершат поход по северному побережью полуострова Таймыр, а также будут проводить научные исследования. Об этом сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С 2018 года около 40 тысяч столичных школьников приняли участие в самых разных мероприятиях на арктическую тематику. В этом году 14 самых выносливых и отважных ребят отправились уже в четвертую Большую Арктическую экспедицию. В ближайшие две недели они в составе двух групп совершат лыжный переход от острова Большой до мыса Челюскин по Таймырскому полуострову и изучат природу и экологию Арктики с учеными-полярниками на Гидрометеорологической станции имени Е.К. Федорова Анастасия Ракова вице-мэр Москвы по вопросам социального развития

Она отметила, что перед началом экспедиции участники прошли строгий отбор: хорошо выучили теорию и завершили учебно-тренировочные сборы в условиях, приближенных к арктическим. «Возможность отправиться в путешествие есть у любого столичного школьника, главное — доказать свое умение работать на результат, целеустремленность, способности к командной работе и взаимовыручке», — добавила Ракова.

Экспедиция проходит под руководством известного путешественника, кавалера ордена Мужества, директора «Лаборатории путешествий» Департамента образования и науки Матвея Шпаро. Участников поделили на два отряда по семь человек: в отряд «Первооткрыватели» вошли старшеклассники с туристским опытом, а в отряд «Арктическая наука» — те, кто увлечен естественными науками, инжинирингом или экологической журналистикой.

Лыжный отряд «Первооткрыватели» под руководством Матвея Шпаро совершит поход по северному побережью полуострова Таймыр от мыса Щербинина до Объединенной гидрометеорологической станции имени Федорова на мысе Челюскин. Второй отряд будет работать непосредственно на станции и проверять научные гипотезы, помогать полярникам и метеорологам. Им предстоит брать пробы воды в море Лаптевых, измерять ее кислотность и искать в воде частицы микропластика.

Ранее отряд Первооткрывателей на сборах прошел 100 километров на лыжах, эти тренировки проходили в Карелии, в условиях, приближенных к арктическим. А участники отряда «Арктическая наука» на сборах в Подмосковье выполняли задания по работе с точными приборами, проводили естественнонаучные наблюдения и демонстрировали журналистские навыки. Также все они успешно написали Арктический диктант. Участники экспедиции являются членами Российского движения детей и молодежи «Движение Первых».

Первая Большая Арктическая экспедиция с участием московских школьников состоялась в 2018 году. В рамках этого проекта в школах города проходят уроки полярников, которые проводят в том числе школьники, уже побывавшие на Северном полюсе. Кроме того, в образовательных организациях столицы ежегодно проходит Неделя Арктики, включающая квизы на арктическую тематику, конкурсы рисунков, видеороликов, городские квесты, соревнования по лыжным гонкам и спортивному ориентированию. В этом учебном году в мероприятиях приняли участие более 15 тысяч школьников и студентов колледжей.