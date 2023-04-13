В МВД объяснили увеличение штата спецполков проведением СВО

МВД России объяснило увеличение спецполков полиции проведением СВО на Украине

Увеличение штата полков полиции и спецподразделения «Гром» связано с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в четверг, 13 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-центре МВД России.

В ведомстве объяснили, что оперативная обстановка требует укрепления подразделений МВД, так как их сотрудники задействованы в СВО.

Ранее увеличением штатной численности полицейских спецполков обеспокоился депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, в МВД, несмотря на предостережения президента страны Владимира Путина, создается структура, дублирующая функции Росгвардии.