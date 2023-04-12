Депутат Госдумы Хинштейн обеспокоился созданием «параллельной Росгвардии» в МВД

В МВД России создается структура, дублирующая функции Росгвардии, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram.

Речь идет о спецназе МВД «Гром», который стал подменять СОБР Росгвардии. По словам обеспокоенного депутата, полицейские спецполки уже начали перестраивать по образу ОМОНа в Москве и Санкт-Петербурге: их штат наращивается, в нем появились снайперы, взрывотехники, высотники. Во многом это происходит за счет «перекупки» личного состава ОМОНа — сотрудников уговаривают переходить из Росгвардии в МВД.

Хинштейн отметил, что формирование новой структуры происходит несмотря на предостережения президента страны Владимира Путина, который на коллегии МВД высказался против создания «второй Росгвардии».

Ранее Хинштейн пригрозил издателям уголовной ответственностью за нелегальный ЛГБТ-трафик.