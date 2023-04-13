Виртуальный ассистент Сбера Cалют научит распознавать новые мошеннические схемы

Виртуальный ассистент Салют увеличил число симуляторов для противодействия мошенникам

Сбер увеличил в виртуальном ассистенте Салют число симуляторов, которые развивают у пользователей навыки в сфере кибербезопасности. В дополнение к ранее представленным тренажерам появились новые, реализованные на основе распространенных мошеннических схем.

Ассистент запускает симуляторы текстовых и голосовых диалогов с «мошенниками», а также оценивает корректность действий пользователя. Клиентам «противостоят» те, кто якобы проводит опросы от имени Сбербанка, разыгрывает призы, информирует о заявках на смену финансового номера или о заблокированных счетах из-за отправленных международных переводов.

«Сценарии диалогов наших симуляторов максимально приближены к реальным. Для этого мы проанализировали множество записей бесед со злоумышленниками, а по мере появления новых угроз постоянно актуализируем сценарии. Для нас важно помочь клиентам быть максимально готовыми к возможной встрече с мошенниками и в любой ситуации уметь защитить свои денежные средства. К настоящему времени виртуальный ассистент Сбера уже освоил 10 кибернавыков, а количество уникальных пользователей сервиса превысило 250 тысяч человек. Мы планируем, что в течение 2023 года их спектр расширится. Это будут как различные симуляторы, так и тематические блоки советов по кибербезопасности», — рассказал Сергей Лебедь, вице-президент, директор Департамента кибербезопасности Сбербанка.

Запустив симулятор «Смена финансового номера», можно подробнее узнать о выдуманных мошенниками терминах «финансовый номер телефона» и «единый лицевой счет».

Тренажер позволяет проиграть ситуацию, когда под предлогом «отмены заявки о смене финансового номера телефона» у пользователя выманивают информацию, содержащую банковскую тайну. Симулятор проверит, сможет ли пользователь этому противостоять. Вариант фразы для старта: «Запусти Симулятор смены финансового номера телефона».

С помощью тренажера можно увидеть, как выглядят фишинговые сайты «опросов» и «розыгрышей». В соответствующем симуляторе реализованы две распространенные мошеннические схемы, якобы обещающие клиенту денежное вознаграждение. Как себя повести правильно и не попасться на уловки злоумышленников? Пользователю нужно пройти тест, а корректность его действий оценит виртуальный ассистент. Вариант фразы для старта: «Запусти Симулятор Опрос и розыгрыш».

Популярная схема о якобы совершенном пользователем нелегальном переводе за границу стала основой симулятора «Обман при переводе денег». Что обычно запрашивают мошенники в подобных случаях и какие действия клиента будут правильными? Об этом можно узнать, запустив соответствующий симулятор фразой «Навык Обман при переводе денег».

Также через виртуального ассистента теперь доступны рекомендации по безопасному использованию Wi-Fi. Запустив данный навык, клиент познакомится с правилами при подключении к общедоступным и домашним Wi-Fi-сетям. Навык активируется фразой «Открой Правила использования Wi-Fi».

Ознакомиться с новым контентом можно в мобильном приложении Салют или СберБанк Онлайн, на умных устройствах Sber и на сайте sberbank.ru. Раздел открывается фразой «Салют, запусти кибербезопасность» и переходом на вкладку «Симуляторы».

Возможность с помощью виртуального ассистента Салют развить навыки кибербезопасности и противодействия злоумышленникам появилась у клиентов Сбербанка в конце прошлого года. Регулярное прохождение подобных тренингов позволит пользователям не попасться на уловки реальных мошенников в похожей ситуации.

