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23:59, 13 апреля 2023Россия

19-летнего россиянина зарезали из-за игровой приставки

Продававшего Sony PlayStation 19-летнего жителя Краснодара зарезал покупатель

Фото: Budrul Chukrut / Globallookpress.com

Жестокое убийство произошло в центре Краснодара. Неизвестный зарезал ножом 19-летнего местного жителя, который продавал игровую приставку Sony PlayStation. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Студент Павел проживал в многоэтажном доме на улице Октябрьской отдельно от родителей. Отмечается, что студент часто перепродавал технику и обычно о встречах с покупателями рассказывал родителям, однако в этом раз он не сообщил им о запланированной встрече с покупателем. При этом последний раз убитый разговаривал по телефону с отцом за несколько часов до убийства. Сразу после продажи приставки Павел должен был поехать в институт.

Как говорится в сообщении, ранее Павел разместил объявление о продаже игровой консоли Sony PlayStation. Откликнувшийся покупатель приехал к нему в квартиру якобы за приставкой, набросился с ножом на продавца с ножом. Покидая место преступления, он забрал не только Sony PlayStation, но также ноутбук и умную колонку «Алису». Тело убитого обнаружила вернувшаяся вечером с работы сестра.

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Екатерина Подвигина
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