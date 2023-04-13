Полиция нашла килограмм мефедрона в машине у российского футболиста

В Ялте полицейские изъяли килограмм мефедрона у бывшего игрока «Рубина» Дениса Белика

В Крыму полицейские изъяли килограмм мефедрона у 30-летнего бывшего игрока ялтинского «Рубина» Дениса Белика. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Стражи порядка остановили автомобиль российского полузащитника вечером 12 апреля. В салоне машины они нашли два свертка с белым порошком. Экспертиза показала, что это мефедрон.

В отношении игрока «Черноморца» возбудили дело о сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Сейчас с ним работают правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Чите убили топором тренера местного футбольного клуба Егорова во время застолья.