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15:41, 13 апреля 2023Силовые структуры

Полиция нашла килограмм мефедрона в машине у российского футболиста

В Ялте полицейские изъяли килограмм мефедрона у бывшего игрока «Рубина» Дениса Белика

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Крыму полицейские изъяли килограмм мефедрона у 30-летнего бывшего игрока ялтинского «Рубина» Дениса Белика. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Стражи порядка остановили автомобиль российского полузащитника вечером 12 апреля. В салоне машины они нашли два свертка с белым порошком. Экспертиза показала, что это мефедрон.

В отношении игрока «Черноморца» возбудили дело о сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Сейчас с ним работают правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Чите убили топором тренера местного футбольного клуба Егорова во время застолья.

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Елизавета Новикова
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