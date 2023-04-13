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17:07, 13 апреля 2023Моя страна

В Кабардино-Балкарии отремонтируют еще одну трассу

В Черекском районе отремонтируют трассу «Верхняя Балкария — Мухол» и возведут новый мост

Фото: Alexander Popovkin / Unsplash

В Черекском районе проведут капитальный ремонт трассы «Верхняя Балкария — Мухол». Об этом сообщает местный портал «Вести Кабардино-Балкарии».

По информации издания, работу специалистов на данном участке осложняют многие природные факторы: бурные водные потоки, горный ветер и твердость скальных пород. Несмотря на это, рабочие уже приступили к возведению еще одного моста, который соединит упомянутые районы республики.

Кроме того, строители разместят у моста подпорную стенку, которая укрепит грунт и защитит дорогу. Вдобавок на участке протяженностью почти два километра появится новый асфальт, фонари и тротуары. Помимо этого, участок, который выходит к реке и обрыву, оборудуют специальными ограждениями.

Согласно проекту, сдать объект в эксплуатацию должны к концу июня. Движение транспорта на ремонтируемом участке временно ограничили. На данный момент автомобили ездят по старой переправе, которую снесут по завершении работ.

В ноябре 2022 года в Кабардино-Балкарии высадили более миллиона деревьев в рамках национального проекта «Сохранение лесов». Новые саженцы высаживали в лесах республики в течение трех лет существования экологической акции. Среди деревьев — восточный бук, красный дуб, тополь, клен и липа.

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Майя Пономаренко
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