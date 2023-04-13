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12:01, 13 апреля 2023Бывший СССР

На Украине отвергли угрозу остаться без средств ПВО

Советник главы ОП Подоляк заявил, что Украина не боится остаться без средств ПВО

Фото: Omar Marques / Getty Images

Советник главы офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не боится остаться без средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом политик рассказал в интервью газете Corriere della Sera.

«Нет угрозы такого типа. У нас намного больше логистических решений, чем всего четыре месяца назад», — сообщил Подоляк. Он добавил, что власти Украины работают с западными странами над созданием централизованного механизма обеспечения ПВО.

Политик также попытался опровергнуть информацию о нахождении представителей НАТО или стран-членов альянса на Украине и заявил, что планы контрнаступления еще прорабатываются.

Ранее в России рассказали, что на Украине функционирует пять зон ПВО. Такая многоэшелонированная система затрудняет попадание российских крылатых ракет по целям на всей территории страны.

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Алевтина Запольская
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