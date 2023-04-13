На Украине отвергли угрозу остаться без средств ПВО

Советник главы ОП Подоляк заявил, что Украина не боится остаться без средств ПВО

Советник главы офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не боится остаться без средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом политик рассказал в интервью газете Corriere della Sera.

«Нет угрозы такого типа. У нас намного больше логистических решений, чем всего четыре месяца назад», — сообщил Подоляк. Он добавил, что власти Украины работают с западными странами над созданием централизованного механизма обеспечения ПВО.

Политик также попытался опровергнуть информацию о нахождении представителей НАТО или стран-членов альянса на Украине и заявил, что планы контрнаступления еще прорабатываются.

Ранее в России рассказали, что на Украине функционирует пять зон ПВО. Такая многоэшелонированная система затрудняет попадание российских крылатых ракет по целям на всей территории страны.