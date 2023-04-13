Политолог объяснил риск выхода России из зерновой сделки

Политолог Марков назвал высокой вероятность выхода России из зерновой сделки

Вероятнее всего, Россия выйдет из зерновой сделки уже 18 мая, поскольку невыполнение ее условий западными странами чревато не только значительными экономическими, но и политическими издержками. Об этом в разговоре с Лентой.ру заявил политолог Сергей Марков.

«Зерновая сделка не работает, точнее работает только в одну сторону, — сказал Марков. — Из-за этого мы несем издержки не только экономического, но и политического плана: происходящее крайне негативно воспринимается населением России».

Политолог считает, что единственное, что удерживало Россию от выхода из соглашений, — выборы президента Турции 14 мая. Зерновая сделка, по его словам, помогает поднять рейтинг действующего главы страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Когда выборы закончатся, высока вероятность, что Россия заблокирует сделку. Есть пять конкретных требований, сформулированных нашим МИДом, которые касаются зерна и удобрений. Если они не будут реализованы, сделку заблокируют», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее в МИД РФ заявили, что продление зерновой сделки 18 мая невозможно без решения системных проблем, мешающих выполнению российских требований. В список необходимых требований и условий для работы зерновой сделки указаны: повторное подключение «Россельхозбанка» к SWIFT, возобновление поставок техники для сельского хозяйства и запчастей к ней, снятие запрета на доступ в порты, восстановление работы российско-украинского аммиакопровода, а также разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.