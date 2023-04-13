Раскрыты имена артистов фестиваля VK Fest

VK Fest раскрыл имена артистов, которые выступят на фестивале в пяти городах страны

VK Fest раскрыл имена артистов, которые выступят на самом популярном фестивале страны, сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе. Встретиться с любимыми исполнителями смогут сотни тысяч зрителей в пяти российских городах.

В столичном парке Горького и петербургском парке 300-летия в течение двух дней выступят более 80 артистов, среди которых ANNA ASTI, JONY, Элджей, Big Baby Tape, Хаски, HammAli & Navai, Zivert, Jah Khalib. Кроме того, на фестивале свои хиты и новинки представят, в частности, SALUKI, Люся Чеботина, Ольга Серябкина, XARISTA и HELLA HILLZ.

В Олимпийском парке Сириуса на Медальной площади на сцену выйдут Леонид Агутин, Клава Кока, Мари Краймбрери, DJ SMASH, Султан Лагучев, Коста Лакоста и Звонкий, а в новосибирском парке «Арена» и на набережной Цесаревича во Владивостоке атмосферу праздника создадут рэп-исполнитель Баста и шоумейкер Эльдар Джарахов. Также Новосибирск посетят Seville из Artik & Asti и дип-хаус-проект Filatov & Karas, а Владивосток — Mary Gu и MIA BOYKA. Список артистов будет пополняться.

В 2023 году VK Fest будет длиться целый месяц: во Владивостоке он пройдет 17 июня, в Новосибирске — 24 июня, в Санкт-Петербурге — 1 и 2 июля, в Сириусе (Сочи) — 8 июля, в Москве — 15 и 16 июля.

Ранее россияне назвали VK Fest самым известным музыкальным фестивалем в стране, а Санкт-Петербург — фестивальной столицей.