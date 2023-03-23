Россияне назвали самый известный музыкальный фестиваль в стране

VK Fest назван самым известным музыкальным фестивалем в России

Россияне назвали VK Fest самым известным музыкальным фестивалем в стране, а Санкт-Петербург — фестивальной столицей. Об этом говорится в пресс-релизе «ВКонтакте».

В ходе исследования респондентов попросили назвать известные им музыкальные фестивали. Чаще всего они называли VK Fest, «Нашествие» и «Дикую Мяту». По словам участников опроса, VK Fest отвечает главным запросам аудитории: выступления популярных артистов, звучание актуальной музыки и удобная локация.

Также выяснилось, что жители Санкт-Петербурга в течение последних трех лет чаще остальных посещали музыкальные фестивали. Реже всего на них были респонденты из городов с населением до 100 тысяч человек. Средний возраст посетителей фестивалей — около 34 лет. В основном это семейные люди с детьми со средним уровнем дохода.

18 марта сообщалось, что крупнейший развлекательный фестиваль в России VK Fest расширяется до Дальнего Востока — в текущем году он впервые пройдет на берегу бухты Золотой рог, на набережной Цесаревича.