Вучич обвинил проукраинские силы в попытке испортить его отношения с Путиным

Вучич: прозападные и украинские силы пытаются испортить его отношения с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич обвинил прозападные и проукраинские силы в попытке испортить отношения между ним и российским лидером Владимиром Путиным. Трансляция пресс-конференции доступна на сайте главы государства.

При этом Вучич отметил, что те, кто выступает за Украину и Запад, в целом не заинтересованы в поддержке Киева, о которой «твердят каждый божий день».

Ранее Вучич заявил, что Белград не передавал Киеву боеприпасы. По его словам, сербская сторона продает боеприпасы, но не России и Украине, а разрешенным конечным пользователям.